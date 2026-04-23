GBA transforma áreas del hospital “Dr. José Rangel” en Zamora

La intervención no solo atenderá la infraestructura, sino que contemplará una modernización completa de todos los servicios

CIUDAD MCY.- Como un regalo histórico para los habitantes del municipio Zamora, la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez; junto a Anahis Palacios, alcaldesa de la jurisdicción, realizó un recorrido en el hospital “Dr. José Rangel” donde inspeccionó el arranque de las obras que buscan optimizar la atención médica, no solo para los zamoranos, sino para todos los municipios aledaños que convergen en el centro de salud.

La gobernadora Sánchez informó que, en el marco de los 304 años de la fundación de Villa de Cura, y los 66 años de servicio del emblemático centro asistencial, se están haciendo mejoras en el área de emergencia pediátrica y de adultos para lograr una atención rápida y garantizada.

Sánchez manifestó, «seguimos trabajando en la segunda transformación (2T), porque esta obra es un esfuerzo en equipo para garantizar que nuestro pueblo cuente con espacios dignos y funcionales», afirmó.

Además, subrayó que está importante rehabilitación se origina gracias al trabajo en conjunto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

Por su parte, la alcaldesa Anais Palacios detalló que la intervención no solo atenderá la infraestructura, sino que contempla una modernización completa de todos los servicios.

«Estamos aquí para cumplirle a nuestro pueblo, no solo se trata de pintura y paredes, es una transformación profunda que incluye climatización, iluminación y dotación médica de primer nivel para asegurar que cada paciente reciba el trato digno que merece».

Finalmente, la Alcaldesa enfatizó que la obra «es el mejor regalo que podemos darle a Villa de Cura en su cumpleaños, porque estamos garantizando una atención integral gratuita y de calidad para nuestras niñas, niños y adultos», concluyó Palacios.

Con estos trabajos de rehabilitación, el hospital “Dr. Jose Rangel” se encamina a fortalecer su capacidad de respuesta inmediata, consolidándose como un pilar fundamental de la red de salud pública en el sur de Aragua.

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