Aragua prioriza formación especializada con diplomado en materia agraria y ambiental

_La iniciativa, promovida por la gobernadora, Joana Sánchez en articulación con el sector académico, contempla el diseño de un programa de formación dirigido a servidores públicos, con el propósito de fortalecer la actualización jurídica en materia de tierras_

CIUDAD MCY.- La formación especializada de los servidores públicos se consolida como prioridad en Aragua con el desarrollo del diplomado en Derecho Agrario y Ambiental, orientado a reforzar conocimientos clave en materia jurídica y ambiental.

La iniciativa surge a partir de un encuentro institucional encabezado por el procurador general del estado, Ángel León, junto al director del Instituto de Economía Agrícola de la facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), campus Maracay, profesor Juan Fernando Marrero, y el secretario de Desarrollo Agroalimentario, José Gregorio Hernández, quienes articularon esfuerzos para avanzar en la estructuración del programa académico.

El diplomado, dirigido a instituciones del Gobierno Bolivariano del estado Aragua, tiene como propósito fortalecer las capacidades técnicas de los servidores públicos en áreas estratégicas vinculadas al sector productivo, mediante la actualización en legislación de tierras, la promoción de prácticas de gestión ambiental sostenible y el fortalecimiento del marco institucional.

Durante la jornada de trabajo se establecieron líneas de acción para el diseño curricular del programa, así como mecanismos de cooperación entre el sector académico y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en función de garantizar una formación pertinente y alineada con las necesidades del territorio.

Esta propuesta formativa se perfila como una herramienta clave para optimizar la gestión pública y contribuir al desarrollo agroalimentario del estado, a través de la consolidación de conocimientos especializados que incidan de manera directa en la toma de decisiones y la ejecución de políticas públicas.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la capacitación continua del talento humano y la construcción de alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo sostenible de Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA