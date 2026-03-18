Fundacite y alcaldía de Revenga realizaron despliegue informativo en la Comuna Paula Correa

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de territorializar el conocimiento y fortalecer el aparato educativo del municipio José Rafael Revenga, el equipo de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), encabezado por su presidenta América Fonseca, realizó un despliegue informativo en la Comuna Paula Correa.

La actividad, organizada por la Dirección Municipal de la 6ta Transformación (6T), estuvo dirigida a voceros comunales, docentes y estudiantes.

El encuentro sirvió para desglosar el alcance de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, fomentando el interés científico en la juventud como pilar de su futuro profesional.

Durante la jornada, América Fonseca, presidenta de Fundacite Aragua, destacó las oportunidades académicas que ofrece la Universidad de las Ciencias, subrayando que la meta es llevar la ciencia como eje transversal a cada rincón del estado.

«La idea es llegar a todos los municipios para lograr que la ciencia se territorialice y alcance un impacto real en materia educativa», afirmó Fonseca.

Por su parte, Allylis Silva, Directora General de la 6ta Transformación en Revenga, resaltó que este acercamiento permite captar propuestas locales para el desarrollo del municipio. Asimismo, anunció que se trabajará en la creación de Semilleros Científicos para capacitar a niños y jóvenes en las diversas instituciones educativas de la jurisdicción.

FUENTE: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA