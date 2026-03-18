GBA consolida planificación territorial en San Sebastián

A través de un pre-abordaje liderado por la comisionada institucional Rosa Espejo, se evaluaron las prioridades de la comunidad y se fortaleció la participación del poder popular_

CIUDAD MCY.-Como parte de la planificación territorial del Gobierno regional, se realizó un pre‑abordaje en el sector 10 de Marzo, permitiendo evaluar la realidad de la comunidad y fortalecer los lazos con los habitantes de esta poblada localidad.

La comisionada institucional, Rosa Espejo, designada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, para el municipio San Sebastián de los Reyes, encabezó la jornada acompañada por los equipos territoriales, recorrió calles y hogares del sector para atender las necesidades de sus habitantes.

Durante la jornada, se desarrollaron actividades de acercamiento que favorecieron el contacto directo entre la comunidad y las instituciones, fortaleciendo los mecanismos de organización popular y promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones locales.

Esta acción se enmarca en la política de gobernanza territorial impulsada por el Gobierno Bolivariano, cuyo enfoque busca consolidar un modelo de gestión cercano, inclusivo y eficiente, donde los habitantes tengan un papel protagónico en la transformación del territorio.

REINIMAR TOVAR

FOTO: CORTESÍA