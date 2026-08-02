Aragua proyecta una nueva ruta productiva desde sus expresiones culturales

El proyecto “La Cultura Produce” inició su primera fase con la participación de colectivos artísticos que aportarán su talento a la creación textil regional

CIUDAD MCY.- El proyecto “La Cultura Produce” inició una nueva fase de organización con la participación de agrupaciones dancísticas de distintos municipios del estado Aragua, durante una jornada de trabajo encabezada por la Secretaría de Cultura, en la que se establecieron acuerdos estratégicos para impulsar la elaboración textil vinculada a las manifestaciones artísticas regionales.

El encuentro, dirigido por el secretario de Cultura, Nicolás González, contó con el acompañamiento del director general, John Escalona, y reunió a representantes de colectivos culturales que integran el sector dancístico aragüeño, quienes evaluaron mecanismos de articulación para el desarrollo productivo de esta iniciativa.

La propuesta contempla, en su primera etapa, la incorporación de agrupaciones de danza como actores fundamentales dentro de una dinámica que busca vincular la creación artística con procesos de producción textil, reconociendo el valor de los saberes, técnicas y expresiones propias de la identidad cultural del estado.

La iniciativa “La Cultura Produce” proyecta la creación artística como una herramienta para dinamizar capacidades productivas y preservar elementos representativos de la cultura aragüeña, integrando el talento de cultores y agrupaciones en un proceso colectivo que conecta tradición, creatividad y producción.

Con esta articulación entre los municipios, el sector cultural regional avanza hacia la consolidación de espacios donde las expresiones artísticas puedan generar nuevas oportunidades y fortalecer el patrimonio creativo de Aragua.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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