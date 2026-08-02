La UE apuesta por el cine social con la quinta edición de Cortoscopio

Bajo el lema «Buscamos tu mirada», el programa invita a jóvenes cineastas a llevar a la pantalla grande historias sobre adultos mayores, salud mental y trabajo en comunidad. Las postulaciones estarán abiertas del 28 de julio al 30 de agosto de 2026

CIUDAD MCY.- La Delegación de la Unión Europea en Venezuela abre la convocatoria para la quinta edición de Cortoscopio, un programa de formación y creación audiovisual que promueve la realización de historias con impacto social. Con este proyecto, la UE reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven en el país, promoviendo el cine como una herramienta clave para sensibilizar, generar debate y conectar con la ciudadanía.

Bajo la premisa «Buscamos tu mirada», el programa está diseñado para guiar a realizadores venezolanos en el proceso de llevar ideas con trasfondo humano a la pantalla grande. Los participantes seleccionados recibirán acompañamiento integral a través de tutorías individuales y seminarios impartidos por profesionales del cine venezolano para desarrollar cortometrajes de ficción, animación o documental.

TRES TEMÁTICA CON VOCACIÓN HUMANA

Esta quinta edición invita a reflexionar y construir narrativas alrededor de tres ejes fundamentales para la sociedad:

Adultos mayores: Retratos de la tercera edad que alejan los estereotipos, mostrando a los abuelos y adultos mayores como protagonistas activos, con autonomía, vivencias y lazos intergeneracionales en constante evolución. Salud mental: Relatos que abordan con empatía, respeto y responsabilidad situaciones emocionales cotidianas como la ansiedad, la depresión o el duelo, ofreciendo siempre una mirada orientada a la esperanza y el bienestar. Construyendo juntos: Historias que celebran la solidaridad, la resiliencia colectiva y el trabajo en comunidad como motores de transformación y superación frente a la adversidad.

Novedades de esta edición

Para este 2026, Cortoscopio introduce importantes ajustes en su formato con el fin de consolidar la calidad técnica y narrativa de las propuestas:

Mayor duración creativa: El límite de duración de las piezas se amplía hasta 3 minutos, brindando más margen para profundizar en la historia y los personajes.

Enfoque local: La convocatoria está dirigida exclusivamente a realizadores que residan en Venezuela, impulsando el ecosistema audiovisual desde dentro del país.

Perfil especializado: Los postulantes (de 18 a 30 años) deben contar con formación o experiencia previa en el área audiovisual.

PROYECCIÓN, RECONOCIMIENTOS Y POSTULACIÓN

Los realizadores seleccionados tendrán acceso a tutorías individuales y seminarios con profesionales del audiovisual venezolano para acompañar cada etapa de su producción. Sus cortometrajes serán proyectados públicamente en cines y espacios aliados, y los ganadores por temática recibirán reconocimiento formal en la ceremonia de clausura. Todos los proyectos de la Selección Oficial obtendrán un certificado emitido por la Delegación de la Unión Europea en Venezuela.

Los cortometrajes que integren la Selección Oficial contarán con difusión pública en salas de cine y espacios culturales aliados. Para esta edición, Cortoscopio cuenta con Cines Unidos como aliado oficial, quien pone a disposición sus salas para las proyecciones de la Selección Oficial, acercando el trabajo de los jóvenes realizadores venezolanos a nuevas audiencias en todo el país.

Además del certificado oficial otorgado por la UE en Venezuela a todos los seleccionados, se otorgará un galardón especial por cada temática social. Adicionalmente, se otorgará el tradicional Premio del Público mediante votación abierta al cortometraje que acumule más likes en el canal de YouTube de la Unión Europea en Venezuela. El ganador recibirá un certificado de reconocimiento oficial.

El proceso de postulación estará disponible hasta el 30 de agosto de 2026 a las 11:59 p.m. Los interesados deberán preparar una sinopsis de máximo una página, un video de presentación de un minuto y completar el formulario oficial disponible en la cuenta de Instagram y redes de la Delegación: @UEenVenezuela.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA