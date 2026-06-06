Aragua recicla sella alianza ecológica con productora de alimentos

Con una visita institucional al sitio multicormercial se trazó una ruta de trabajo para la recolección y manejo de materiales de provecho

CIUDAD MCY.- El compromiso de las instituciones por resarcir la crisis ambiental es notorio con las diversas acciones emprendidas, por ese motivo, la empresa Aragua Recicla estableció una alianza con la Productora de Alimentos Aragua para optimizar el manejo de materiales de provecho.

Durante una visita institucional al Mercado Mayorista, se llevó a cabo el levantamiento técnico para la elaboración de una propuesta integral de sostenibilidad, misma que responda a lo establecido en la sexta transformación (6T) del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

Una publicación en Instagram desde la cuenta del ente ecosocialista (@araguarecicla), reseña: “transformamos realidades desde la conciencia y el trabajo en equipo”.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se generará una alternativa para disminuir la cantidad de desechos sólidos y su impacto en la naturaleza, así como, nuevas fuentes de ingreso económico para la entidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS:ARAGUA RECICLA