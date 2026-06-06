Ribas impulsa agenda integral de bienestar animal

La creación de una Unidad de Gestión de Protección Animal, una nueva ordenanza municipal, jornadas masivas de esterilización y la participación comunitaria forman parte de las acciones acordadas para atender a los animales de compañía y comunitarios del municipio.

CIUDAD MCY.- La protección y atención de los animales de compañía y comunitarios en el municipio José Félix Ribas, marca una nueva etapa tras la realización de una mesa de trabajo que reunió a autoridades locales, médicos veterinarios, proteccionistas y movimientos animalistas para definir acciones orientadas a atender de manera integral las necesidades de la población animal en la jurisdicción.

Durante el encuentro, en el que participó el diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández y el alcalde Juan Carlos Sánchez, fueron evaluadas distintas propuestas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a situaciones relacionadas con el bienestar animal, al tiempo que se establecieron mecanismos de articulación entre organismos públicos, especialistas y organizaciones dedicadas a la protección.

Entre los principales acuerdos destaca la creación de la Unidad de Gestión de Protección Animal, instancia concebida para coordinar programas, canalizar casos y consolidar una atención más organizada en esta materia. La iniciativa permitirá además establecer vínculos permanentes entre las instituciones y los sectores que trabajan directamente en la defensa y cuidado de los animales.

De esta manera, la agenda contempla el impulso de una nueva ordenanza municipal, instrumento legal que servirá para actualizar las normas relacionadas con la protección animal, promover la tenencia responsable y establecer herramientas que contribuyan a la prevención del maltrato y el abandono.

Otro de los anuncios realizados fue la ejecución de jornadas masivas de esterilización, medida considerada fundamental para abordar de manera preventiva diversas situaciones asociadas al crecimiento descontrolado de poblaciones animales, especialmente aquellas que forman parte de los espacios comunitarios.

La participación ciudadana ocupa igualmente un lugar central dentro de esta ruta de trabajo. Por ello, se prevé la incorporación de las comunidades en procesos de organización, formación y sensibilización, con el propósito de fomentar una mayor conciencia colectiva sobre el respeto, el cuidado y la corresponsabilidad hacia los animales.

Las acciones acordadas se desarrollarán en articulación con las políticas regionales impulsadas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, a través del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), alineando los esfuerzos municipales con una visión que busca atender las causas estructurales de las problemáticas relacionadas con el bienestar animal.

Con estas iniciativas, la jurisdicción apuesta por un modelo de gestión que integra prevención, educación, participación comunitaria y atención especializada, reconociendo que la protección de los animales domésticos y comunitarios forma parte de una convivencia más armónica y consciente para toda la sociedad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA