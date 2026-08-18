Aragua se convertirá en epicentro cultural para celebrar el mes de la fotografía

Estos encuentros especiales, estarán enfocados en el debate y la reflexión sobre la fotografía como documento social e histórico

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu (MACMA), se llevó a cabo la rueda de prensa oficial para presentar el proyecto «Aragua en Foco», un esfuerzo institucional articulado para enaltecer la memoria histórica y el patrimonio visual del estado Aragua.

La iniciativa, enmarcada en la celebración del Mes de la Fotografía y rumbo al Día Mundial de la Fotografía, busca proyectar el valor del lente como testimonio vivo e instrumento de transformación social a lo largo de toda la geografía regional.

Durante la presentación a los medios de comunicación, el encuentro contó con la vocería de destacadas autoridades y referentes del sector cultural, entre las que destacan; Nicolás González, Secretario Sectorial del Poder Popular para la Cultura de Aragua; Rommel Ramírez, Director General del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la entidad; Karla Petra, Directora del MACMA; así como Frank Araujo y Henry Cedeño, representantes de la Fundación Ciudad Compartida.

En el encuentro con los medios de comunicación social, las autoridades coincidieron en que la iniciativa busca integrar a los diversos municipios y sectores para democratizar el acceso al arte fotográfico.

Bajo el lema «Cada imagen construye memoria, cada memoria construye ciudad», el proyecto desplegará una variada agenda de formación, debate y registro en el territorio aragüeño, que tendrá como acto central de la programación una «Toma Fotográfica» en el casco histórico de Maracay, fijada para el 29 de agosto con punto de salida en la plazoleta de la Alcaldía de Girardot.

En el recorrido se develarán nueve puntos patrimoniales estratégicos para ser capturados por el lente de más de 40 fotógrafos nacionales.

Por su parte, Rommel Ramírez, director del Gabinete de Cultura de Aragua, destacó que la iniciativa estará respaldada por un ciclo formativo que recorrerá diversos municipios durante agosto, septiembre y octubre, el cual desembocará en una exposición colectiva itinerante y en la premiación de los trabajos más destacados el próximo 4 de septiembre.

Estos espacios de formación técnica y artística estarán a cargo de la Fundación Ciudad Compartida, respaldados por sus 23 años de impecable trayectoria institucional en la formación de creadores visuales.

CONVERSATORIOS MAGISTRALES

Frank Araujo, representante de la Fundación Ciudad Compartida, rememoró los orígenes de este colectivo tras un taller de transición digital dictado en 2003 por el fotógrafo cubano Humberto Mayol Vitón en Maracay.

Araujo subrayó que la iniciativa, dirigida junto a Luis Duarte, hoy cuenta con núcleos activos en 11 estados de Venezuela y un historial de más de 3.600 creadores inscritos en su red.

Asimismo, anunció que la agenda actual contempla un conversatorio especializado y una jornada de formación comunitaria enfocada en la preservación del testimonio gráfico.

El despliegue de esta programación cuenta con el respaldo de la Gobernación del estado Aragua y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, garantizando que el arte y la preservación de la memoria sigan consolidándose como motores clave para el fortalecimiento de la identidad regional.

Finalmente durante el encuentro con los medios, Nicolás González, Secretario de Cultura de estado Aragua, resaltó la importancia de registrar la diversidad patrimonios del estado Aragua, a su vez reiteró el compromiso del gobierno local liderado por Joana Sánchez en realzar la identidad regional a través del plan de la Aragüeñidad.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA