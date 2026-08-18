CDI Ernesto Che Guevara garantizó respuestas quirúgicas a los aragüeños

CIUDAD MCY.- El Sistema público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua, continúa dando respuestas oportunas, gratuitas y efectivas a la población aragüeña, con cirugías de baja complejidad realizadas en el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Ernesto Che Guevara de la Serna, ubicado en la parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño.

La coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Velly Martínez, informó que el equipo.multidisciplinario de cirujanos realizó procedimientos de baja complejidad como resolución de hernias inguinales, umbilicales y lipomas, en pro de brindar atención médica de calidad a los aragüeños.

Martínez enfatizó, que se atiende de manera progresiva a los pacientes adultos y pediátricos, a través de las diversas consultas especializadas quirúrgicas, que ofrece el centro de salud.

Dichas acciones son parte del fortalecimiento de la salud pública, a través del Plan Venezuela Renace que impulsa la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en articulación con el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quienes unifican esfuerzos con la Vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, a fin de asegurar el bienestar social a todos y todas por igual.

PRENSA CORPOSALUD

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