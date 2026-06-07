Aragua se convierte en el epicentro del LXIII Campeonato Nacional de Bolas Criollas.

Categoría adulto libre masculino Aragua 2026 participará en el LXIII campeonato nacional de bolas criollas desde el 17 al 21 de junio en el Parque de Ferias San Jacinto.

CIUDAD MCY.- El estado Aragua se viste de gala para recibir el LXIII campeonato nacional de bolas criollas en la categoría adulto libre masculino Aragua 2026, una magna cita deportiva que se disputará del 17 al 21 de junio y reunirá a delegaciones de todo el territorio nacional.

La junta directiva de la Federación Venezolana de Bolas Criollas y Bochas (FVBCyB), liderada por su presidenta, Lesvia Marcano, junto a la Asociación de Bolas Criollas y Bochas del Estado Aragua (ABCYBEA), presidida Jhorman Arroyo, anunciaron formalmente la organización de este prestigioso torneo que congregará a 250 atletas de alta competencia en representación de 21 entidades federales.

GRAN ACTO INAUGURAL

El inicio de esta emocionante fiesta deportiva resonará con fuerza el miércoles 17 de junio, a partir de las 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Parque de Ferias de San Jacinto. La ceremonia de apertura promete un despliegue lleno de tradición, música y el colorido desfile de las delegaciones participantes.

UNA FIESTA DE ALTO RENDIMIENTO

Con la realización de esta contienda, Aragua ratifica su posición como un bastión deportivo fundamental para el país. El torneo no solo busca coronar al nuevo monarca nacional de la disciplina, sino también proyectar el crecimiento técnico y el carácter de alto rendimiento de un deporte profundamente arraigado en la identidad y las tradiciones de los venezolanos.

El comité organizador extiende una cordial invitación a toda la colectividad aragüeña, a los fanáticos y a los medios de comunicación a asistir masivamente al Parque de Ferias de San Jacinto para respaldar a sus delegaciones y disfrutar de una experiencia deportiva de primer nivel.

PRENSA ABCYBEA

FOTO :ABCYBEA