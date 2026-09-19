Aragua se corona campeón absoluto en el Nacional de Ciclismo Menor 2026

CIUDAD MCY.- El estado Aragua cerró este viernes la fase de competencias en pista del Campeonato Nacional de Ciclismo Menor Aragua 2026, con una destacada participación de sus jóvenes pedalistas, quienes alcanzaron un acumulado de 32 podios, distribuidos en 15 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce.

En el Velódromo Carlos Anzola de Maracay, los representantes de Lotería de Aragua y la Selección de Ciclismo de Aragua sumaron nuevos resultados en la última jornada de pruebas en pista, reafirmando el compromiso de la entidad con la formación y el desarrollo del talento deportivo. Durante la jornada de este viernes, Lotería de Aragua conquistó tres medallas de oro y tres de bronce, reseñó la nota de prensa del IRDA.

En la categoría prejuvenil femenina, Stephanie Moyetones se adjudicó el primer lugar en la prueba de Keirin, mientras que Valery Montero y Ariana Hernández se consagraron campeonas en la modalidad Madison, con un registro de 55 puntos.

Por su parte, Matías Castillo obtuvo la medalla de oro en Velocidad de la categoría infantil masculina.

Las medallas de bronce fueron conquistadas por Antonella Méndez , en Velocidad infantil femenina; José Peña , en Velocidad infantil masculina; y la dupla integrada por Jesús Piña y Rubén Pérez , quienes alcanzaron el tercer lugar en la prueba Madison prejuvenil masculina, con 17 puntos.

Con el cierre las pruebas en pista, Aragua mantiene un balance general de, 15 medallas de oro, 7 medallas de plata, 10 medallas de bronce, sumando así 32 podios en lo que va de competencia.

FUENTE : AGENCIA

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