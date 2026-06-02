Aragua se coronó campeón en Polo Acuático en Barquisimeto

Tras vencer al estado Lara en una emocionante final disputada en el Complejo de Piscinas Bolivarianas de Barquisimeto, el conjunto azulgrana selló su pase directo a los Juegos Deportivos Nacionales 2026

CIUDAD MCY.- El estado Aragua ha vuelto a escribir una página dorada en su historia deportiva. Con una demostración de garra, pasión y disciplina, la selección de polo acuático se coronó como campeón en los clasificatorios para los Juegos Deportivos Nacionales 2026 luego de derrotar a su similar del estado Lara en la gran final del torneo.

Los atletas aragüeños ofrecieron una actuación impecable en el Complejo de Piscinas Bolivarianas de Barquisimeto, donde se reunieron más de 150 atletas de todo el país, y además, lograron su pase directo a los próximos Juegos Nacionales

En una entrevista exclusiva para Ciudad MCY Carlos Zacarias entrenador del equipo comentó sobre la disputada final.

“Nos enfrentamos al equipo de Lara en la final y bueno, fue una experiencia bastante gratificante. El partido se nos complicó un poco, llevábamos tres cuartos perdiendo. Sin embargo, pudimos remontar en el último cuarto, los últimos minutos de juego fueron bastante intensos para mantener el resultado. Y bueno, pudimos celebrar en el último segundo la victoria, que fue obtener el oro”, afirmó.

El dirigente deportivo señaló que la clave del triunfo fue la constancia.

“La victoria la logramos con constancia y la disciplina en los entrenamientos, porque el waterpolo es un deporte que te exige bastante físicamente y el equipo que no esté preparado, el último cuarto no lo va a poder aguantar como un equipo que está bien preparado. Los chamos en el último cuarto se desempeñaron excelente. En el último cuarto fue donde pusieron el motor a tope, se pusieron a nadar. Mentalmente se hizo el trabajo, psicológicamente se prepararon para dar todo de sí” concluyó Zacarias.

El entrenador anunció que ya la delegación azulgrana se esta preparando para la próxima competencia nacional.

“La delegación está bastante fuerte, el equipo está bastante fuerte. Ya obtuvimos el oro en el clasificatorio, obtuvimos el oro en los pasados Juegos Nacionales en Cumaná. Deseamos celebrar el bicampeonato ahorita en Caracas, ya nos estamos preparando mentalmente y físicamente’’ aseveró.

Finalmente, Carlos Zacarias agradeció al apoyo del Instituto Regional del Deporte de Aragua y a la gobernadora Joana Sánchez, por el apoyo logístico que han venido realizando al equipo de polo acuático.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA