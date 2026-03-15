Aragua Voleibol Club debutó en la LPV 2026 con gran respaldo de su afición

Delegación azulgrana sufrió una dura derrota en casa frente a su similar de Sport Caracas Voley, pero lejos de bajar los brazos El equipo aragüeño se prepara desde ya para su próximo compromiso el día de mañana, donde buscarán la revancha ante las mismas capitalinas.

CIUDAD MCY.-En una atmósfera cargada de energía y con las gradas colmadas de la fanaticada «aurirroja», el equipo femenino del Aragua Voleibol Club hizo su debut oficial en la temporada 2026 de la Liga Profesional de Voleibol (LPV), reafirmando su compromiso de ser protagonista en el máximo circuito del voleibol nacional.

La jornada inaugural se vistió de gala con la presencia de la gobernadora Joana Sánchez, quien acompañó al equipo en este primer paso del campeonato. Sánchez fue la encargada de realizar el saque inicial, un acto que simboliza el apoyo total al deporte regional y que marca el comienzo de un nuevo y prometedor ciclo deportivo para esta disciplina en el estado Aragua.

DURA BATALLA EN EL TABLONCILLO

En el ámbito deportivo, la delegación azulgrana sufrió una dura derrota en casa frente a su similar de Sport Caracas Voley, quienes terminaron llevándose la victoria con un marcador de 3 sets por 1.

El encuentro comenzó de manera favorable para las aragüeñas, quienes se impusieron en el primer set exhibiendo una gran destreza, ofensiva sólida y el impulso de su público.

Sin embargo, a partir del segundo parcial, la escuadra capitalina ajustó su esquema táctico y logró dominar el ritmo del partido.

A pesar de que las locales hicieron todo lo posible por remontar y dejaron el corazón en la cancha, las visitantes mantuvieron su dominio técnico para sellar el triunfo a su favor.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto de voleibol femenino regional ya pasa la página de este tropiezo inicial.

El equipo se prepara desde ya para su próximo compromiso el día de mañana, donde buscarán la revancha ante las mismas capitalinas, con el objetivo de nivelar la serie y regalarle la primera victoria a su incondicional afición.

YORBER ALVARADO

FOTOS:PRENSA GBA