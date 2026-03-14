Venezuela aspira a ser sede del Clásico Mundial de Béisbol

CIUDAD MCY.- Venezuela comenzó las diligencias necesarias para postularse como una de las sedes del próximo Clásico Mundial de Béisbol. La información la dio a conocer el periodista especializado en deportes Carlos Valmore, quien detalló que se comenzaron las gestiones para que los estadios venezolanos cumplan con los estándares exigidos por MLB para el torneo.

En la publicación, Valmore informó que la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol), Aracelis León, confirmó las aspiraciones de que Venezuela sea una sede. También, se desea organizar algunos juegos de Spring Training el próximo año.

Las diligencias para ser sede del Clásico Mundial de Béisbol contempla, además, asegurar que estadios como el Monumental de Caracas cumplan con los estándares para albergar compromisos de alta competencia. En ese sentido, Aracelis León enfatizó que se trabaja para que equipos de Grandes Ligas disputen encuentros de exhibición en territorio venezolano.

La iniciativa marcaría el regreso de la pretemporada de MLB al país, un evento ausente en el calendario local desde hace décadas. Asimismo, se posicionaría al país como un destino deportivo de relevancia internacional.

FUENTE: EL FOCO

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