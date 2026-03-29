Aragua Voleibol Club estrenó su nuevo entrenador con triunfo

Con el resultado (25-20, 26-24, 25-23), el Aragua Voleibol Club toma ventaja en la serie, pero el trabajo continúa. El equipo volverá a la cancha este domingo 29 de marzo a las 11:30 AM, nuevamente en el Gimnasio Mauricio Johnson, para disputar el segundo encuentro frente a Nacionales de La Guaira.

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club inició con pie derecho la serie en casa tras imponerse con autoridad 3-0 ante Nacionales de La Guaira, en el Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias, en un encuentro que marcó el debut del entrenador Nelson Fajardo al frente del equipo.

El conjunto aragüeño mostró solidez desde el inicio del compromiso, llevándose el primer set 25-20 gracias a una destacada actuación tanto en ofensiva como en defensa. Con orden táctico y determinación, el sexteto inicial conformado por Leydi Colina (capitana), Keryins Saavedra (líbero), Kamilly Vitória, Dora Barrios, Yllen Gutiérrez, Nelxalba Mejías y Luciana Hernández logró imponer su ritmo de juego.

Para el segundo set, Aragua mantuvo su nivel competitivo en un parcial más reñido, que terminó 26-24. La ofensiva se mostró impecable, con errores minimizados y una compenetración total entre las jugadoras, factores clave para ampliar la ventaja en el marcador.

El tercer set selló la victoria con un 25-23, reflejando el carácter del equipo en los momentos decisivos y asegurando así la primera victoria liguera de la temporada.

La capitana Leydi Colina fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) del encuentro, destacando con sólidos números en servicio (+9), recepción (+10) y defensa (+5), reafirmando su liderazgo dentro del equipo.

Tras el compromiso, el entrenador Nelson Fajardo destacó el rendimiento colectivo y la actitud del grupo, “Estamos jugando contra un equipo aguerrido, con mucha juventud. Eso nos obliga a mantenernos enfocados. Estoy muy alegre, emocionado. El equipo está bastante compacto”.

Por su parte, la capitana Leydi Colina expresó su satisfacción por el resultado y el desempeño del equipo, “Hoy demostramos el talento que tiene cada una. Asumimos que la casa se respeta y hay que llevar el orgullo de Aragua. A todas las niñas que practican este deporte, sigan creyendo en ustedes y mantengan la disciplina”.

Con este triunfo (25-20, 26-24, 25-23), Aragua Voleibol Club toma ventaja en la serie, pero el trabajo continúa. El equipo volverá a la cancha este domingo 29 de marzo a las 11:30 AM, nuevamente en el Gimnasio Mauricio Johnson, para disputar el segundo encuentro frente a Nacionales de La Guaira.

PRENSA ARAGUA VC

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