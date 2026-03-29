Concepción entregó el “Luis Aparicio” a Eugenio Suárez en Cincinnati

Suárez recibió el galardón tras ser elegido por segunda vez como el venezolano más destacado de la temporada 2025 en las Grandes Ligas

CIUDAD MCY.- El Día Inaugural 2026 en Cincinnati no solo marcó el regreso de la temporada, sino que sirvió de escenario para un emotivo encuentro generacional: la leyenda de la «Gran Maquinaria Roja», David Concepción, entregó oficialmente el Premio Luis Aparicio 2025 a Eugenio Suárez.

La ceremonia

Eugenio Suárez recibió su segundo Premio Luis Aparicio tras ser elegido como el venezolano más destacado de la temporada 2025 en las Grandes Ligas, año en el que conectó 49 jonrones e impulsó 118 carreras.

Encuentro de «Rojos»:

La entrega fue especialmente significativa ya que se realizó en el hogar de los Rojos de Cincinnati, equipo donde Concepción es una deidad con su número 13 retirado y al que Suárez acaba de regresar con un contrato para esta temporada 2026.

Además de entregar el premio en representación de Luis Aparicio, «El Rey» David Concepción ejerció como capitán honorario de los Rojos durante el Opening Day.

Hitos y marcas

Con este segundo trofeo, el primero fue en 2019, Suárez se une a un grupo exclusivo de venezolanos con múltiples estatuillas: Miguel Cabrera (5), José Altuve (4), Ronald Acuña Jr. (3) y Johan Santana (2).

La ceremonia coincidió con los 50 años del segundo anillo de Serie Mundial de Concepción (1976) y los 70 años del debut de Luis Aparicio en Las Mayores.

El SUMARIO

FOTO:CORTESIA