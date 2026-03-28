Selección nacional de tenis de mesa competirá en suramericano de Brasil

CIUDAD MCY.- La delegación venezolana de tenis de mesa iniciará este 28 de marzo su participación en el Campeonato Suramericano de las categorías sub‑15 y sub‑19, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Chapecó, Brasil, informó el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

Las competencias, que se extenderán hasta el 3 de abril de 2026, tendrán como sede las instalaciones del gimnasio de Esportes Ivo Silveira, donde se darán cita los principales prospectos de la disciplina en la región como parte del ciclo de preparación para futuros compromisos internacionales.

Este torneo continental funciona como la instancia clasificatoria oficial para el Campeonato Panamericano Juvenil, programado para el próximo mes de agosto. Dicha cita panamericana representa la única vía de acceso para que los atletas del continente aseguren plazas para el Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) que se celebrará al cierre del año.

En la categoría sub‑19, el equipo femenino nacional está integrado por Dakota Ferrer, Paola Zerpa, Bárbara Betancourt y Gabriela López; mientras que el cuadro masculino lo conforman Carlos Ríos, Jonathan Vegas, Ludwing Perozo y Saúl Bejar.

En la división sub‑15, el seleccionado venezolano contará con la representación de Alondra González, Carla Salvatierra, Valeria Santaella, Sofía Criollo, Enmanuel Salcedo, Ángel Hernández, Jonas Golding y Aran Pérez. Estos jóvenes atletas forman parte del relevo generacional que busca consolidar su posición en el ranking regional a través de este proceso de eliminación directa y acumulación de puntos en el circuito suramericano.

La participación en Brasil también sirve de fogueo para los próximos Juegos Suramericanos Escolares de Panamá. Entre las figuras destacadas de la delegación se encuentra Dakota Ferrer, quien, tras obtener medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025 y en el Youth Contender de Turquía, se perfila como una de las principales cartas del país para las competencias de este ciclo deportivo.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA