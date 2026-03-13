Aragua Voleibol Club presentó su plantilla rumbo a la temporada de la LPV

El sexteto aragüeño debutará este sábado en el gimnasio “Mauricio Johnson” ante Universitarias de Caracas a partir de las 3:30 de la tarde

CIUDAD MCY.- Luego de una larga temporada en la que se afinaron todos los detalles rumbo al inicio del campeonato, este viernes fue presentada la plantilla oficial del Aragua Voleibol Club femenino rumbo a lo que será su debut este sábado ante Universitarias de Caracas en el gimnasio “Mauricio Johnson” del Polideportivo Las Delicias de Maracay.

El encuentro con los medios donde fue presentada la plantilla local estuvo encabezada por la Secretaria General de la Cuarta Transformación y presidenta del Instituto de la Mujer Aragua, Gipsy Colmenares; el presidente del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua (IRDA), Carlos España; el director técnico del equipo, Álvaro Sánchez; y la capitana del equipo, Leidy Colina.

Colmenares, en nombre de la presidenta del Aragua Voleibol Club y gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; destacó que Aragua está lista para revivir el sueño del voleibol femenino y todo desde el Gobierno regional está dispuesto para apoyar a las muchachas y consigan el tricampeonato para el estado.

“Esto forma parte de todo un cronograma que hemos desarrollado y estamos felices de que estos 17 sueños se convierten en la constancia y perseverancia que representan nuestras 16 atletas”, dijo.

Por su parte, Álvaro Sánchez, director técnico del Aragua Voleibol Club, expresó su satisfacción por el regreso de una liga profesional a Venezuela, ya que en una primera oportunidad formó parte de la misma como jugador y ahora tiene la responsabilidad de dirigir al club desde el banquillo.

“Las expectativas están muy altas, creo que hemos conformado un equipo altamente competitivo, tenemos una buena combinación entre jugadoras experimentadas y mucha juventud (…) Yo creo que esta liga va a estar marcada este año por las jugadoras jóvenes, creo que estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho en la pretemporada y vamos a seguir trabajando muchísimo, este es el comienzo”, enfatizó.

Sobre el debut del conjunto aragüeño previsto para este sábado, Sánchez declaró que lo más importante será comenzar bien, ya que tendrán la oportunidad de comenzar en casa. “Estamos felices, y hemos trabajado para que los resultados sean los mejores para el estado”.

UNA GRAN VITRINA

La capitana del Aragua Voleibol Club e integrante de la selección nacional, Leydi Colina, destacó que la Liga Venezolana de Voliebol Profesional es una gran oportunidad para mostrar el talento venezolano al escenario internacional.

“Es una ventana muy grande para todas las jugadoras, es una gran oportunidad de que vean el talento que tienen, todo el esfuerzo que han hecho, todo eso se va a reflejar en esta liga y es una gran ventana para las que aspiran a jugar alguna liga por fuera o tienen otros medios.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: CORTESÍA/YLAI OLMOS