Venezuela tendrá una prueba de fuego en su choque con Japón

Tras la derrota ante Republica Dominicana, la novena criolla deberá enfrentarse a los nipones en los cuartos de final del Clásico Mundial de beisbol.

CIUDAD MCY.- Perder ante Dominicana fue un golpe verdaderamente duro para Venezuela, aunque ya habían asegurado el pase a la siguiente ronda ahora deberán afrontar uno de los trabajos más rudos de este torneo.

La novena tricolor se mostró fuerte durante la fase de grupos cosechando victorias ante Países bajos, Israel y Nicaragua. No obstante, tras un choque muy peleado, una derrota por 7-5 condenó a los dirigidos por Omar López a enfrentarse al país Nipón en esta ronda.

Desde el montículo venezolano, Ranger Suárez será el encargado de abrir este juego y ser el que le ponga un freno a la ofensiva japonesa que ha sido muy aplastante durante el torneo. El lanzador zurdo sabe el reto que se le avecina ya que, ha tenido la oportunidad de enfrentarse a Shohei Ohtani en la MLB. En su último encuentro contra la estrella japonesa, Suárez se terminó llevando la victoria.

Para Venezuela esta será una prueba de fuego, debido a que se enfrentará al vigente campeón de este torneo y principal candidato al título. La tricolor ha sabido cómo afrontar este tipo de enfrentamientos y aquí el bateo de Arráez, Acuña y hasta de Eugenio Suarez serán importantes para este encuentro.

A pesar de que en su último duelo ante un rival asiático terminó en derrota, la selección nacional buscará llevarse uno de los juegos más emocionantes de este torneo.

Por el lado de la tierra del sol naciente, Yoshinobu Yamamoto hará acto de presencia en este partido siendo quien encabezara el picheo, pero la ofensiva no se quedará atrás, puesto que han dominado su grupo sin problemas e incluso consiguieron una victoria por KO.

Japón siempre se ha caracterizado por ser uno de los candidatos a llevarse el título y volver a ser bicampeones en donde la última vez que lo fueron tras ganar las 2 primeras ediciones del Clásico en 2006 y 2009 respectivamente.

Para ambos equipos será un partido importante ya que, no solo es un enfrentamiento entre 2 potencias del beisbol, sino que será una final adelantada donde se podría estar observando al campeón de este Clásico Mundial de Beisbol.

SAMUEL ZAVALA

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