Aragüeños conquistan medalla de oro en remo en los JCAC Santo Domingo 2026

CIUDAD MCY.-El estado Aragua celebra una nueva hazaña deportiva internacional luego de que los remeros André Ricardo Mora y Jaime Antonio Machado conquistaran la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, aportando un nuevo título para Venezuela y reafirmando el talento de la entidad en el alto rendimiento.

La dupla nacional, integrada por André Ricardo Mora, representante del municipio Mario Briceño Iragorry, y Jaime Antonio Machado, del municipio Girardot, se impuso en la modalidad Doble Par Masculino (2- Masculino) con una actuación dominante de principio a fin.

Los aragüeños firmaron una participación inolvidable al conquistar el segundo metal aureo para la disciplina del remo en el evento, luego de registrar un tiempo de 6:44.67 en la ronda decisiva de la prueba.

Desde los metros iniciales de la regata, la embarcación venezolana tomó el control gracias a la impecable sincronía y la potencia de sus brazadas, lo que les permitió liderar la competencia durante toda la fase final. La dupla marcó un parcial de 3:22.30 en los primeros mil metros y mantuvo el ritmo competitivo hasta cruzar la meta con el mejor registro de la jornada y consagrarse campeones Centroamericanos y del Caribe.

Este resultado se suma a la destacada participación de la delegación aragüeña en Santo Domingo 2026, donde 33 representantes del estado, entre atletas, entrenadores y árbitros, forman parte de la delegación venezolana en disciplinas como softbol, polo acuático, rugby 7, tiro con arco, pentatlón moderno, atletismo, taekwondo, tenis de campo, ciclismo y voleibol.

La actuación de Mora y Machado representa el fruto del trabajo sostenido que se desarrolla en Aragua para fortalecer el deporte de alto rendimiento, consolidando a la entidad como una de las principales canteras deportivas del país y un referente en la formación de atletas con proyección internacional.

Desde el gobierno bolivariano del estado Aragua, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), se extiende un mensaje de felicitación y reconocimiento a los campeones André Ricardo Mora y Jaime Antonio Machado, quienes con su entrega, disciplina y compromiso han dejado en alto el nombre de Aragua y de Venezuela.

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