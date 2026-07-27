Venezuela clasificó a la final de gimnasia rítmica de Juegos Centroamericanos y del Caribe

CIUDAD MCY.– La delegación venezolana avanzó a la final de gimnasia rítmica de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, conjunto integrado por Camila Campos, María Escobar, Mariana Dona, Samantha Rojas y Gabriela Rodríguez.

Los criollos obtuvieron 21.050 puntos en la rutina de cinco pelotas, resultado que las ubicó en la segunda posición de la clasificación general y las mantiene en la pelea por las medallas, informó el Ministerio del Deporte.

En la prueba individual de aro, Jimena Domínguez terminó octava con 23.000 puntos y aseguró su pase a la final. Luciana Caraballo ocupó el noveno lugar con 21.450 unidades y Alejandra Montilla concluyó en la casilla 19 con 18.750.

En pelota, Caraballo finalizó décima con 20.600 puntos y quedó como reserva para la final. Montilla fue duodécima con 20.250, mientras Domínguez cerró en el 22 con 15.650.

La final de gimnasia rítmica se disputará el 28 de julio. La delegación continúa su participación con las clasificaciones en mazas, cintas y la rutina de conjunto de tres aros y dos mazas.

AVN / FOTOS CORTESÍA