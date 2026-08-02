Aragüeños desbordaron Maracay durante Marcha Para Jesús

CIUDAD MCY.- La avenida Bolívar de Maracay se desbordó de alegría y tonos multicolores un año más en el marco de la Marcha para Jesús, evento que representa el encuentro cristiano más importante de la región y que contó con una participación de más de 25 mil personas.

El Pastor Efraín Lara, coordinador de Marcha Para Jesús Aragua, indicó que los asistentes durante el evento clamaron a Dios por la nación. «Hoy ha sido un día de bendición. Las multitudes desbordaron nuestra principal avenida y todas las calles quedaron completamente llenas. Hemos podido ver la gloria de Dios, entendimos que Venezuela es tierra de gracia, el tricolor es bendecido por Dios».

De igual forma, Lara destacó: «Todas las marchas en Venezuela han sido un éxito, fueron 226 concentraciones en donde todas las personas que asistieron entregaron sus donativos, pudimos marchar en unidad, pudimos orar, definitivamente un momento único en el país».

El representante de la iglesia cristiana apuntó que en los puntos de oración los asistentes oraron por Venezuela, por los enfermos, por los afectados en La Guaira, por la unidad y la demostración de ayer fue la respuesta de Dios por intermedio de cada uno de los maracayeros y aragüeños que participaron, ya que respondieron al llamado de las donaciones.

A su vez, Lara dijo: «En el cierre, levantamos un altar de oración en donde todos los asistentes doblaron rodilla para adorar a Dios y a su vez, diferentes artistas cristianos cantaron alabanzas para exaltar al Rey de Reyes».

Cabe destacar que, el evento Marcha para Jesús contó con 226 concentraciones en el ámbito nacional, las cuales fueron un éxito debido al alto grado de participación.

«En las próximas semanas vamos a estar yendo a La Guaira, nos estamos organizando por estados para asistir allá y llevar los donativos recaudados en las marchas. Ahora es que hay amor de Dios para todos nuestros hermanos venezolanos», destacó, Lara.

Para finalizar, mencionó que: «Venezuela va a renacer de todos los acontecimientos que hemos estado viviendo. En los próximos años vamos a ver los cambios de esta nación porque creemos que cuando Dios entra en un país, entra para transformación y para cambios».

ANAIS RONDÓN | CIUDAD MCY

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