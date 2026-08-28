Argentina: Fuerte temporal de viento y granizo causa graves destrozos al sur de Santa Fe

CIUDAD MCY.- Un intenso fenómeno meteorológico azotó el sur de la provincia de Santa Fe en Argentina y provocó severos daños materiales en diversas localidades; los municipios más afectados por la tormenta fueron Las Rosas, Monje, Gálvez, Díaz, San Genaro y Casalegno.

El temporal se caracterizó por graves ráfagas de viento fuertes y una intensa caída de granizo; debido a la magnitud de la granizada, los medios locales reportaron calles completamente cubiertas de hielo. Asimismo, la fuerza del viento provocó la voladura de techos, la caída de árboles, algunos arrancados de raíz, y cuantiosos daños en viviendas e infraestructura pública.

A pesar de la gravedad de la situación y los notorios destrozos en la zona, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se registraron víctimas ni personas heridas. Los equipos de asistencia trabajan en los puntos críticos para evaluar los daños y brindar apoyo a las familias afectadas.

FUENTE : TELESUR

FOTO :REFERENCIAL