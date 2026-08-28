Gobierno peruano declara emergencia en capital del país para enfrentar criminalidad

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia a partir de hoy en Lima Metropolitana, donde se encuentra la capital del país, así como en la vecina provincia del Callao, por un plazo de 60 días con el fin de hacer frente a la criminalidad y a otras situaciones de violencia que afronta la urbe.

La medida fue oficializada este viernes mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial «El Peruano» y está sustentada en informes policiales sobre la perturbación del orden interno con el incremento de delitos como homicidio, sicariato y extorsión.

Durante el régimen de excepción, la Policía Nacional del Perú determinará las zonas de intervención, basándose sobre todo en labores de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.

Se dispone, asimismo, de la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales, tales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión.

Respecto a las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo o público, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su respectiva evaluación, mientras que los eventos de carácter no colectivo se realizarán sin requerir autorización previa.

La normativa establece además medidas especiales de control penitenciario y contra las telecomunicaciones ilícitas, incluido el corte de suministro eléctrico en las celdas, al permitir solo la iluminación, así como el desmontaje de antenas clandestinas y encargar la vigilancia perimetral a las fuerzas integradas.

FUENTE : XINHUA

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