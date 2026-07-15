Argentina peleará por el bicampeonato y la ‘cuarta’

La albiceleste vestida de azul (como en 1986) le remontó el partido a Inglaterra y se metió en la Final del Mundial 2026 ante España

CIUDAD MCY.- Argentina lo volvió a hacer. Una vez más remontó un partido en el Mundial 2026 y ahora está en la Final contra España. Ahora, le dio vuelta a Inglaterra y lo derrotó por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez con doblete de asistencias de Lionel Messi.

El primer tiempo se marchó al descanso con un merecido empate sin goles. Los primeros 45 minutos registraron a dos equipos «espejos»; presión alta y al hombre, además de cortado debido al contexto que rodea siempre este clásico mundialista. Poco fútbol y mucha táctica. Los dos arqueros no tuvieron trabajo, pues no recibieron remates de peligro. Los ingleses comenzaron bien y los argentino finalizaron mejor.

La Argentina resiliente apareció en el segundo tiempo

Más pasivo empezó el segundo tiempo, pero también con un el tanto de Inglaterra, aprovechando la primera desatención defensiva argentina. Morgan Rogers desde la derecha envió un centro perfecto al segundo palo, donde Nahuel Molina no vio la presencia de un Gordon que remató en soledad.

Tras el gol, la escuadra de «los tres leones» se replegó en su área al borde de concebir el empate que estuvo a punto de caer en varias ocasiones con un Mac Allister en modo delantero rematando dos centros, al portero y al poste.

Sin embargo, esta Argentina ha demostrado en este Mundial que no se rinde fácilmente y consiguió el empate al minuto 84 con un derechazo al ángulo de Enzo Fernández -el hombre de los goles importantes- que Pickford, la figura inglesa, no pudo despejar. Y a los pocos minutos, ya en el agregado, apareció Lautaro Martínez para meter un frentazo a un centro preciso al borde del área chica enviado por Messi, para convertirse en el jugador con más asistencias en la historia del torneo.

Así, la albiceleste vestida de azul volvió a eliminar a Inglaterra como en 1986 también por 2-1 y en 1998. Ahora, buscará el cuarto título en su historia el domingo contra España.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA