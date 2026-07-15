Paranatación se alzó con cinco medallas

CIUDAD MCY.- La paranatación tuvo una productiva tercera jornada en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, al conquistar un total de cinco medallas, distribuidas en una de oro, dos de plata y dos de bronce, elevando a 13 la cosecha total de esta disciplina.

La presea dorada llegó por intermedio de Antonio Henríquez, en los 50 metros mariposa, clase S4, tras detener el cronómetro en 48.59 segundos y superar al chileno Patricio Arredondo (1:02.52) y al paraguayo Mauricio Cobo (1:16.61).

REQUENA DUPLICÓ

Por su parte, Cristhian Requena volvió a destacar en la competición al adjudicarse la medalla de plata en los 100 libre, clase S10, con un tiempo de 58.19 segundos, sumando una nueva presea para Venezuela.

La segunda plata de la jornada la conquistó Stefany Yiyales, quien culminó los 100 libre, clase S10, con tiempo de 1:18.36.

Las medallas de bronce estuvieron a cargo de la experimentada atleta paralímpica Belkis Mota, en los 100 libre, clase S12, con un tiempo de 1:10.00, y de Yoice Henríquez, en los 100 libre, clase S8, tras marcar 1:12.03.

CRONOGRAMA DE COMPETENCIA

La actividad de la paranatación continuará este martes con la disputa de los 400 metros libre, clase S14, tanto en masculino como en femenino, pruebas en las que Venezuela contará con la participación de Viviana Moraes, Valentina Gómez y Andrés Finol.

Asimismo, en los 50 metros libre competirán Mariangela Lizcano, Crismar Rozo, Génesis Leal, Angelina Soto, Stefany Yiyales y Belkis Mota, mientras que en la rama masculina los representantes venezolanos serán Antonio Henríquez y Cristhian Requena, quienes buscarán ampliar el medallero nacional en la justa parasuramericana.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA