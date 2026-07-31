Arte y seguridad vial se unen para promover la sana convivencia en Aragua

El Gobierno regional utiliza el arte como una herramienta eficaz para proteger la vida, consolidando un entorno armónico y seguro bajo el lema institucional «Aragua Encanta»

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer la educación ciudadana y transformar la conciencia vial mediante el lenguaje universal de las artes, El Gobierno del estado Bolivariano de Aragua puso en marcha el Plan Cultural Vial «Aragua Renace».

De acuerdo a la información suministrada por Nicolás González, Secretario de Cultura del estado Aragua, este colorido abordaje pedagógico cosiste en tomar los principales semáforos e intersecciones de la Gran Maracay para sembrar valores de sana convivencia ante la proximidad del periodo vacacional de agosto, integrando el talento de creadores locales con el resguardo de los cuerpos de seguridad.

A su vez, mencionó que esta iniciativa se fundamenta en las directrices del Plan de la Aragüeñidad que promueve la gobernadora Joana Sánchez, donde agrupaciones como Danzas Aragua y Expresión Criolla, junto a promotores culturales de la región, convirtieron el paso peatonal en un escenario dinámico lleno de color y dinamismo.

Con picardía y arraigo folclórico, los cultores transmitieron a conductores y transeúntes la importancia fundamental del uso obligatorio del casco en los motorizados, el respeto estricto al rayado peatonal y la observancia de las normas de tránsito.

«Nos encontramos con un grupo de cultores y cultoras apoyando el respeto a nuestra convivencia (…) Siguiendo las instrucciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez, nos hemos desplegado para que el pueblo de Aragua cumpla las normas viales, fundamentales para cuidarnos unos a otros», destacó el secretario González.

Cabe destacar que, la jornada contó con la participación de la manifestación de las tradicionales burras vivas, representadas por Thais Trejo, Rosendo Román y Eleazar Contreras.

ALIANZA CÍVICO-POLICIAL

El despliegue contó el resguardo de los organismos de seguridad del Estado, destacando la presencia de efectivos de la Policía Bolivariana de Aragua, la Policía Nacional Bolivariana, las policías municipales y los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), quienes acompañaron el mensaje preventivo de los artistas en cada punto de control vial.

Finalmente, González explicó que esta campaña mantendrá un carácter itinerante y progresivo para abarcar los 18 municipios de la geografía aragüeña, fusionando la tradición popular con la estrategia de prevención vial.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA