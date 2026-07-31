Aragua honra a la mujer afrodescendiente

El encuentro sirvió como vitrina para enaltecer los saberes ancestrales de la mujer aragüeña y las raíces que definen la identidad regional, mujeres afrodescendiente narraron sus costumbres y tradiciones

CIUDAD MCY.- En un emotivo despliegue de tradición y arraigo cultural desde las instalaciones del Teatro Ateneo de Maracay, la Autoridad Única del Turismo del Estado Aragua, Delia Torrealba, encabezó las actividades conmemorativas con motivo del Día de la Mujer Afrodescendiente.

​La jornada convirtió al recinto teatral en un escenario de reafirmación histórica donde se rindió tributo a la herencia afrodescendiente a través de sus diversas manifestaciones: el arte del trenzado tradicional, la riqueza gastronómica de la costa y el interior del estado, y las expresiones líricas que forman el entramado cultural del territorio aragüeño.

​»Nos encontramos en el Teatro Ateneo de Maracay honrando a cada una de nuestras mujeres, a nuestra descendencia y a lo que somos. Todo esto se enmarca en las directrices de la gobernadora Joana Sánchez para fortalecer la identidad local de nuestro pueblo mediante el Plan de la Aragüeñidad», destacó Torrealba.

​Torrealba anunció, que esta iniciativa no se detendrá en la capital del estado. Como parte de una agenda cultural itinerante, la programación se trasladará posteriormente al Teatro Ateneo de Turmero, luego, se llevará a cabo un recorrido por la red de teatros de la entidad con la finalidad de democratizar el acceso a las artes y dignificar el rol social de la mujer venezolana.

​Despliegue turístico y recreativo para las Vacaciones 2026

​Desde el ámbito del asueto vacacional, la Autoridad Única de Turismo detalló la logística preparada para atender la demanda de temporadistas en la región. La estrategia contempla una articulación interinstitucional entre el Gobierno Bolivariano del Estado Aragua y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

​Para garantizar la orientación, seguridad y esparcimiento de las familias, se han establecido seis puntos estratégicos de atención turística en los principales corredores del estado.

Dichos espacios contarán con equipos multidisciplinarios dedicados a la recreación, la promoción patrimonial y el acompañamiento permanente al plan regional de vacaciones.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CIUDAD MCY