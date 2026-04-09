Artemis II se acerca a Tierra tras completar su histórica órbita lunar

CIUDAD MCY.- La misión Artemis II se prepara para su regreso a la Tierra tras completar con éxito su órbita alrededor de la Luna, en lo que supone un hito en la exploración espacial tripulada.

La nave Orión, con cuatro astronautas a bordo, ya ha iniciado la trayectoria de vuelta y está previsto que americe en la noche del viernes al sábado, cerca de San Diego, California, Estados Unidos.

A bordo viajan Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen, que realizan la travesía a más de 1.700 millas por hora.

Durante varios días, la tripulación ha sobrevolado la superficie lunar, poniendo a prueba los sistemas de navegación, comunicación y seguridad de cara a futuras misiones.

Tras completar el sobrevuelo lunar, la prioridad absoluta pasa a ser el retorno seguro de la tripulación. Los responsables de la NASA han subrayado que ahora toda la atención está centrada en la reentrada y en garantizar que los cuatro astronautas regresen sanos y salvos.

Con este regreso, la NASA da un paso decisivo en su programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar el terreno para futuras misiones a Marte.

El viaje marca un antes y un después, al tratarse del primer vuelo tripulado que alcanza el entorno lunar desde las misiones Apolo, hace más de medio siglo.

La NASA ha difundido en las últimas horas nuevas fotografías de la cara oculta de la Luna, con cráteres, cuencas y relieves que durante siglos permanecieron fuera del alcance del ojo humano.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA