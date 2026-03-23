Artilleros venezolanos con perfil sobresaliente

CIUDAD MCY.- Como reflejo de lo que puede considerarse la época dorada de la presencia venezolana en las Grandes Ligas, desde que debutó Alejandro “Patón” Carrasquel con los Senadores de Washington en 1939, hasta que en 2025 nuestra cosecha de bigleaguers debutantes fue de una docena para superar cinco centenares, y este año nos consolidamos como potencia, gracias a la gesta Vinotinto de ganar el Clásico Mundial, superando a potencias como Japón y Estados Unidos, nos enfocamos ahora en lo que será la temporada 2026 de MLB y las metas que se fijan los representantes de nuestro país.

A escasas 48 horas para que se cante la voz de play ball de la contienda número 151 en la historia de las ligas mayores (1876-2026), para la jornada del pasado viernes se mantenía un numeroso grupo de talentos venezolanos con esperanzas de iniciar la campaña en el máximo nivel del beisbol global, con serias aspiraciones de romper la marca de setenta y siete bigleaguers nativos de nuestro país que comenzaron en 2017.

Arráez número 1

De los diez bateadores activos con mejor average y con un mínimo de 3 mil apariciones al plato, tres son nativos de Venezuela. Artilleros de experiencia como Luis Arráez y José Altuve ocupan las dos primeras casillas.

Entre los 24 mejores toleteros activos por promedio, solo tres superan el average de .300. Junto a Arráez (.317 en 3.533 apariciones) y Altuve (.303 en 8.696 apariciones), figura Freddie Freeman, quien conecta para .300 en 9.363 apariciones. En el 10.° lugar está, con .290 de average en 3.666 apariciones, Ronald Acuña Jr.

Altuve entre hiteadores

Entre los mejores bateadores activos en materia de indiscutibles, Altuve inicia la campaña de 2026 como el segundo más prolífico con 2.388, superado solamente por Freeman, quien ha logrado reunir 43 incogibles más (2.431) y supera al venezolano por una campaña, de oficio 16 contra 15.

Salvador Pérez es el otro criollo cuyo nombre ilustra la lista de toleteros activos con mayor cantidad de imparables.

El receptor y designado, que se alista para jugar su décima quinta campaña con Kansas City, ha conectado 1.712 hits en 6.904 apariciones con 325 jonrones.

En materia de robos y cuadrangulares. Altuve y Eugenio Suárez exhiben cifras similares.

Altuve es segundo entre los activos, superado solo por el dominicano Starling Marte (361), mientras que entre los toleteros activos con mayor cantidad de bambinazos, Suárez aparece en la décima segunda casilla con 325 y le sigue en 13.° lugar Pérez con un total de 303 vuelacercas.

Altuve es el quinto mejor estafador entre los venezolanos, un departamento que domina Luis Aparicio (506). Con 22 robos más, alcanzará a Elvis Andrus (347) en el cuarto lugar.

Suárez es tercero entre los jonroneros nuestros, a 74 tablazos de Andrés Galarraga (399) y a 186 del líder Miguel Cabrera (511).

Pérez remolcador

Entre los toleteros activos con mayor cantidad de carreras impulsadas, Salvador Pérez es décimo con 1.016 remolcadas en 1.707 juegos. En la lista histórica de venezolanos aparece en el sexto lugar, a 162 de la siguiente casilla que ocupa Víctor Martínez con 1.178 rayitas llevadas al plato entre 2002 y 2018. Después de Pérez, entre los bigleaguer activos con más remolques aparece Eugenio Suárez con 949 CI, listo para convertirse en 2026 en el séptimo venezolano con al menos 1.000 empujadas.

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FOTO: CORTESÍA