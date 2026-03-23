Omar López tras el título del CMB: Es un sueño hecho realidad

CIUDAD MCY.- Omar López llevó a Venezuela al título del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) 2026 el martes y el jueves se reportó al campamento de los Astros de Houston, pero con el mismo orgullo y alegría tras el out del partido ante Estados Unidos.

El mánager de la selección, que dejará dicho puesto para el próximo CMB, explicó que celebró el campeonato horas después y que, al ver en redes sociales los videos de la fanaticada en tierra venezolana, consiguió ver lo que significaba.

“Ahí es cuando se me rompe el corazón, se me llenan los ojos de lágrimas, empiezo a llorar mucho. Todavía estoy llorando porque sigo recibiendo videos de nuestro país, de nuestra gente viendo ese juego en las calles, en lo que llaman plazas, en cada parte del país. Ese era el sueño, ver a los niños disfrutando, ver a la gente llorando, ver a toda la nación unida”.

Omar López, coach de banca del equipo sideral y del mánager Joe Espada, también habló sobre el recorrido que tuvo desde su designación como piloto de la selección en 2022 hasta conseguir el título casi cuatro años después.

“Es un sueño hecho realidad», dijo López. «En el 2022, cuando fui designado para dirigir a Venezuela por primera vez, tuve un sueño. Tuve un sueño, y el sueño se hizo realidad. Y puedo decir ahora mismo que cuando tienes un sueño, tienes que trabajar para lograrlo. Obviamente, no fui sólo yo. Tengo a mucha gente detrás de mí, además de los jugadores, la parte más importante en el terreno. Y estamos felices”.

Ahora, los Astros tendrán a dos campeones del mundo con ellos, López y Javier Bracamonte, receptor del bullpen y miembro del staff de Venezuela en el CMB.

FUENTE LÍDER EN DEPORTES

FOTO: CORTESÍA