Artistas destacan la cultura como elemento importante para la reconstrucción

CIUDAD MCY.- El arte circense se convierte en un escape para aliviar las heridas de los afectados tras los sismos del pasado 24 de junio, que devastaron gran parte de La Guaira, Miranda y Caracas.

El artista de esta disciplina, Niky García, indicó que además del circo, las artes plásticas y las artes escénicas, surgen como un elemento de contención, así como ocupación del tiempo y de la mente de quienes se vieron más afectados por este fenómeno de la naturaleza.

«Es importante el tema de la educación, de la ocupación del tiempo libre para que nuestros niños, niñas y adolescentes, ocupen su tiempo en crecimiento de las relaciones humanas, dinámicas del cuerpo, conocer bien las artes, esto va a entrar es una especie de normalización», destacó.

Estas actividades artísticas, se convierten en herramientas de apoyo psicosocial, para canalizar el miedo y el estrés que dejó la tragedia por los dos terremotos. «Esto genera una conexión con las comunidades, para luego convertirnos en una comunidad renovada a partir de lo que hemos vivido», añadió García.

FUENTE: VTV

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