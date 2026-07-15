Conformado Estado Mayor de Cultura para impulsar tradiciones en Revenga  

Esta instancia tendrá la misión de diseñar, programar y ejecutar estrategias para el fortalecimiento, salvaguarda y difusión de las tradiciones y costumbres de la localidad

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la Casa de la Cultura «Poeta Pedro Rafael Buznego», se llevó a cabo la conformación oficial del Estado Mayor de Cultura del municipio José Rafael Revenga. Este nuevo equipo multidisciplinario tendrá la tarea de diseñar, programar y ejecutar estrategias integrales para el fortalecimiento, salvaguarda y difusión de las tradiciones y costumbres de la localidad.

El encuentro estuvo liderado por Carol Morales, directora de Cultura de la municipalidad, y Edgar Méndez, director de la Banda Estadal de Conciertos «Federico Vollmer». Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de articular esfuerzos y cruzar propuestas metodológicas que apuesten al desarrollo cultural sostenible desde las diversas disciplinas que convergen en la jurisdicción.

Al respecto, Morales detalló que esta instancia consultiva y operativa quedó integrada por destacados representantes de los sectores de la danza, la artesanía, las agrupaciones folclóricas, las bandas show y el gremio musical. Todos ellos, creadores comprometidos con la puesta en valor del gentilicio revengueño.

«Nos sentimos muy complacidos por la consolidación de este Estado Mayor de Cultura. Contamos con la experiencia de cultores que hacen vida en nuestras comunidades, dispuestos a aportar sus conocimientos y trayectoria para seguir proyectando nuestras raíces e impulsando el talento emergente en cada rincón del municipio», enfatizó la directora de Cultura.

Finalmente, las autoridades informaron que esta iniciativa responde directamente a las directrices de la Séptima Transformación (7T), orientadas al desarrollo socio-cultural del país, buscando respaldar la memoria histórica, dignificar a sus creadores y honrar el patrimonio inmaterial que define al municipio José Rafael Revenga.

CIUDAD MCY | PRENSA REVENGA

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