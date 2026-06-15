Artistas plásticos inauguran exposición colectiva “Identidad y Suspenso” en Apure

CIUDAD MCY.- Las artes plásticas tomaron los espacios de la Galería de la Fundación Red de Arte de San Fernando de Apure, con la inauguración de la exposición colectiva «Identidad y Suspenso».

La muestra, organizada por la Academia Cre-@rte Continuo, reúne las propuestas de 13 creadores de la región, quienes a través de una diversidad de técnicas, texturas y estilos visuales, exploran el concepto de la identidad como un proceso en constante transformación.

El director de la institución, José Castillo, destacó el valor de este proyecto colectivo como un espacio de encuentro y reflexión que busca conectar la estética visual con la comunidad y fortalecer el movimiento cultural del estado Apure.

La exhibición, que cuenta con las obras de los artistas locales Athena Viña, Aron Pulido, Carmen Useche, Elizabeth Rubio, Gregorio González, Isabela Sandoval, Ivanny Segovia, Josmil Jaimes, José Castillo, Milagro Rodríguez, Melean Corona, Othoniel López y Wendy Macualo, mantendrá sus puertas abiertas al público con acceso libre.

FUENTE : GOBERNACION DE APURE

FOTO : CORTESÍA