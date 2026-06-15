Artesanos de Tovar celebraron el Día Mundial de Tejer en Público

La jornada congregó a turistas y lugareños quienes apreciaron de cerca la elaboración de diversas piezas tejidas, las cuales se convirtieron en las protagonistas de la actividad

CIUDAD MCY.- La plaza Bolívar del municipio Tovar se transformó en el epicentro de la tradición y la cultura con la celebración del Día Mundial de Tejer en Público.

​Durante la jornada, la comunidad artesana de la Colonia Tovar demostró sus destrezas con la lana y la aguja, consolidando el espacio como un punto de encuentro para el rescate de los saberes tradicionales.

Este encuentro cultural congregó a turistas y lugareños quienes apreciaron de cerca las distintas técnicas de tejer, la variedad de tejidos y la elaboración de diversas piezas tejidas las cuales se convirtieron en las protagonistas de la actividad.

La jornada funcionó como una plataforma educativa permitiendo a los visitantes conocer a fondo la historia, la cultura y la identidad que define al pueblo tovareño a través de sus expresiones artesanales.

​Con esta iniciativa, el municipio Tovar reafirma su compromiso con la preservación de su patrimonio cultural, promoviendo espacios que no solo dinamizan el turismo, sino que también honran el oficio de sus artesanos.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA