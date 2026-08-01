Asamblea Nacional aprueba Ley de Arrendamiento de Vivienda para reactivar mercado de alquileres

El nuevo texto legal ofrece mayores garantías de seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos

CIUDAD MCY.-El nuevo texto legal busca revertir la paralización del sector mediante reglas de juego claras. Entre los puntos más destacados de la normativa se encuentra la fijación de un tope máximo de tres meses para los depósitos de garantía y la prohibición expresa de arrendar inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo geográfico.

Asimismo, el estamento legal introduce mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, diseñados para agilizar los procesos legales y evitar que las disputas queden atrapadas en largos litigios judiciales.

Durante el debate parlamentario se enfatizó que la ley respeta el principio de no retroactividad, por lo que los contratos vigentes antes de esta fecha mantendrán sus condiciones originales.

Con esta reforma, el Poder Legislativo apuesta por incentivar nuevamente la inversión privada en materia de construcción y oferta de viviendas, equilibrando la protección social del arrendatario con el derecho de propiedad de los arrendadores.

FUENTE: GLOBOVISION

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