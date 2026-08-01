Maiquetía reactivará operaciones áreas de carga el 5 de agosto

El Instituto Aeropuerto Internacional (IAIM) anunció el restablecimiento progresivo de los servicios de transporte de mercancías para fortalecer la conectividad aérea nacional e internacional

CIUDAD MCY.-El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó este viernes a través de un comunicado que, a partir del martes 5 de agosto de 2026, se reactivarán las operaciones de aviación de carga. La medida contempla tanto vuelos de llegada como de salida desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

La reanudación forma parte de un proceso de «restablecimiento progresivo de los servicios aeroportuarios». El IAIM aseguró que se cumplirán los estándares de seguridad operacional y eficiencia establecidos por la normativa aeronáutica nacional e internacional, detallaron a través del Ministerio para el Transporte.

Mediante la circular N° IAIM-DG-2026-0000631, se notificó a empresas de almacenamiento, agentes aduanales y entes reguladores sobre este reinicio. Actualmente, la institución realiza las labores administrativas y comerciales necesarias para garantizar la prestación de servicios en el área.

El director general del IAIM, Aníbal Rafael Bellorín Pereira, reafirmó el compromiso de ofrecer servicios seguros y de calidad para todos los operadores. Se instó a las concesiones comerciales a realizar las labores de rigor para retomar sus actividades coordinadamente.

FUENTE: GLOBOVISION

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