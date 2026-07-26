Ascendidos 285 funcionarios de la Policía de Aragua en Acto de Ascenso Ordinario 2026

El evento estuvo encabezado por la secretaria general de Gobierno, Belen Arteaga, quien en nombre de la gobernadora Joana Sánchez, enalteció la labor de los hombres y mujeres de azul que defienden la paz y la convivencia en la entidad

CIUDAD MCY.- La Estación Central Antonio José de Sucre, sede del Instituto de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, fue el escenario del Acto de Ascenso Ordinario 2026 en el cual 285 funcionarios policiales recibieron sus ascensos, en reconocimiento a su dedicación y compromiso con la seguridad ciudadana.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, quien estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Fernández Alayón, lo que reafirma el apoyo institucional a las fuerzas de seguridad del estado.

​A través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@belalej_arteaga), la Secretaria de Gobierno reseñó el evento y destacó el honor, la valentía y el esfuerzo diario de los hombres y mujeres de azul que conforman este cuerpo policial.

​»Siguiendo instrucciones de nuestra vocera de la Aragueñidad, gobernadora @johanitakenpo, acompañamos en conjunto con el secretario Sectorial de Seguridad Ciudadana, general Fernández Alayon, el Acto de Ascenso Ordinario 2026 del Instituto de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua», reza el texto compartido por la autoridad regional.

​Durante la publicación, Arteaga enfatizó que este acto no solo representa un logro profesional para los efectivos, sino también una renovación de su promesa de resguardo hacia el pueblo aragüeño.

​»285 funcionarios que hoy, en honor a su compromiso, reciben el ascenso a su rango inmediato superior, comprometiéndose con mayor esfuerzo para garantizar y profundizar la seguridad ciudadana en nuestro estado, bajo los lineamientos de la presidenta encargada @delcyrodriguezv y el Plan de la Aragueñidad», concluyó la secretaria en su post de la referida plataforma digital.

​Con la elevación a sus nuevas jerarquías de los efectivos, el Ejecutivo regional consolida sus estrategias preventivas y operativas, apostando por la dignificación laboral de las fuerzas policiales y garantizando la paz y el bienestar en cada rincón del estado Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA