‎Jornada promovida por Campo Soberano favoreció a familias de San Sebastián

Como parte de los políticas económicas y sociales se realizó la atención a comunidades de El Cují y Quebrada Onda, con rubros esenciales de la canasta de necesidades más elementales
CIUDAD MCY.- Una jornada de abastecimiento alimentario se desplegó en el municipio San Sebastián con beneficio directo a los sectores El Cují y Quebrada Onda, en un operativo que ofreció variedad de rubros de la canasta básica a precios ajustados al presupuesto familiar de las comunidades.
La actividad integró las modalidades de Feria del Campo Soberano junto a la unidad de Bodega Móvil y, gracias a este enlace operativo, más de 300 familias lograron adquirir productos esenciales de primera necesidad en su propia comunidad, evitando traslados y sobrecostos.
El abordaje en el sur aragüeño responde a las directrices de distribución articuladas por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, de la mano con las autoridades regionales.
Estos actividades priorizan los poblados lejanos, para acortar las cadenas de comercialización y proteger el bolsillo del consumidor.
Entre los artículos solicitados por la ciudadanía resalta: combos proteicos, productos lácteos, grasos, carbohidratos, enlatados, higiene personal y muchos más.
THAIMARA ORTIZ
FOTO : CORTESÍA