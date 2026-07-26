‎Jornada promovida por Campo Soberano favoreció a familias de San Sebastián

Como parte de los políticas económicas y sociales se realizó la atención a comunidades de El Cují y Quebrada Onda, con rubros esenciales de la canasta de necesidades más elementales

CIUDAD MCY.- ‎Una jornada de abastecimiento alimentario se desplegó en el municipio San Sebastián con beneficio directo a los sectores El Cují y Quebrada Onda, en un operativo que ofreció variedad de rubros de la canasta básica a precios ajustados al presupuesto familiar de las comunidades.

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‎La actividad integró las modalidades de Feria del Campo Soberano junto a la unidad de Bodega Móvil y, gracias a este enlace operativo, más de 300 familias lograron adquirir productos esenciales de primera necesidad en su propia comunidad, evitando traslados y sobrecostos.

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‎El abordaje en el sur aragüeño responde a las directrices de distribución articuladas por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, de la mano con las autoridades regionales.

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‎Estos actividades priorizan los poblados lejanos, para acortar las cadenas de comercialización y proteger el bolsillo del consumidor.

Entre los artículos solicitados por la ciudadanía resalta: combos proteicos, productos lácteos, grasos, carbohidratos, enlatados, higiene personal y muchos más.

THAIMARA ORTIZ

FOTO : CORTESÍA