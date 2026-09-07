Así amanece el dólar hoy 7 de septiembre

CIUDAD MCY.- Las mesas de cambios que operan en el país para este lunes 7 de septiembre, cotizan el valor del dólar en Bs. 813,73, mientras que el euro se estima en Bs. 945,65; de acuerdo a la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 121,26, la lira turca en Bs. 16,79 y el rublo en 9,47.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV, es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del día viernes 4 de septiembre de 2026.

FUENTE : BCV

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