Estiman nubosidad de parcial a fragmentada para este lunes en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades estiman cielo con nubosidad que variará de parcial a fragmentada en gran parte del país, producto de la temporada de lluvias y la activación de la Zona de Convergencia Intertropical, condiciones atmosféricas reforzadas por efectos convectivos locales y el calentamiento diurno

En su reporte diario, prevén que durante la mañana podrían presentarse nubes que provocarán lluvias de intensidad variable en áreas de Delta Amacuro, sur de Bolívar, norte de Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

De igual manera, en horas de la tarde y noche, se espera cielo cubierto acompañado de lluvias y tormentas en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia. Sin descartar precipitaciones aisladas en el Centro Norte Costero. En el resto del país, predominará nubosidad parcial con algunos intervalos despejados.

Entretanto, para los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se espera nubosidad fragmentada en horas de la madrugada y la mañana, con algunas lloviznas en áreas de montañas. Después del mediodía se mantendrá parcialmente nublado, donde pueden presentarse algunas lluvias de corta duración en partes de la entidad.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 20 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 28°C.

FUENTE : VTV

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