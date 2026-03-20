Así amanece la tasa BCV del dólar este viernes 20 de marzo

CIUDAD MCY.- El dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) amanece ubicado en 455,25 bolívares este viernes 20 de marzo.

Esta cifra es el indicador legal que deben utilizar tanto ciudadanos como comerciantes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Junto al dólar, el ente emisor publicó el costo de otras monedas extranjeras que circulan en el mercado nacional:

Euro (EUR): 524,50 bolívares.

Yuan Chino (CNY): 66,25 bolívares.

Lira Turca (TRY): 10,29 bolívares.

Rublo Ruso (RUB): 5,42 bolívares.

Dólar (USD): 455,25 bolívares.

BCV

FOTO: REFERENCIAL