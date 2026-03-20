Lluvias de intensidad variable afectarán diversas regiones del país

CIUDAD MCY.- El reporte meteorológico nacional indica que durante la madrugada y la mañana predominará la nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional, aunque se esperan mantos nubosos con lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, el sur de Bolívar, Amazonas y las zonas montañosas de Miranda.

La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) por medio de su canal de Telegram, donde los especialistas señalaron que estas condiciones se extenderán hacia Yaracuy, Falcón, los Llanos Occidentales, Mérida, Trujillo y diversas partes del estado Zulia, mientras el resto del país se mantendrá con cielo despejado.

En cuanto al pronóstico para la tarde y la noche, las autoridades estiman el desarrollo de nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable al sur de Bolívar y Amazonas, así como en la región de los Andes y el sur del Zulia.

Asimismo, precisaron que en el Centro Norte Costero podrían presentarse algunas lluvias de corta duración, en un contexto de nubosidad fragmentada que alternará con zonas despejadas en el resto de las entidades.

Finalmente, sobre el estado del tiempo en la Gran Caracas, que comprende Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el informe detalla que se esperan mantos nubosos con lloviznas dispersas durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas de montaña. Los expertos añadieron que para el cierre de la jornada se mantendrá el cielo parcialmente nublado, sin descartar la presencia de algunas lluvias aisladas en la región capitalina.

INAMEH

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