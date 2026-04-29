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Así amanece la tasa del dólar BCV este miércoles 29 de abril

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PorBeatriz Guilarte

Abr 29, 2026

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para el inicio de la jornada de este miércoles 29 de abril se ubicó en 486,19bolívares, evidenciándose un ligero incremento en el precio de la moneda estadounidense.

OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS

Además de la paridad con el dólar estadounidense, la instancia financiera publicó las tasas de conversión para otras monedas extranjeras de relevancia, como el euro, que se estableció en 569,42 bolívares. Asimismo, se compartió el valor de:

  • Yuan Chino (CNY): 71,11

  • Lira Turca (TRY): 10,79

  • Rublo Ruso (RUB): 6,47

FUENTE : VENEZUELA NEWS

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Por Beatriz Guilarte

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