Este miércoles lloverá en 10 estados, según el Inameh

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CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este martes nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica y ocasionales ráfagas de viento, en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte del organismo, las zonas más afectadas por las lluvias serán la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, el sur de Guárico, Apure, Barinas, los Andes y Zulia.

Para la Región Capital, que comprende los estados Miranda y La Guaira, así como el Distrito Capital, se estima nubosidad fragmentada durante la mañana con probabilidad de lluvias o lloviznas dispersas, mientras que para la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de variada intensidad.

Respecto a las temperaturas, el Inameh informó que las mínimas se ubicarán en torno a los 7°C en zonas montañosas del estado Mérida, mientras que las máximas podrían alcanzar los 38°C en áreas de Falcón y el norte de Zulia, lo que mantiene el riesgo de incendios forestales en niveles altos en esas regiones.

El instituto recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar las previsiones necesarias ante el inicio del ciclo de lluvias en el país.

FUENTE : EL FOCO

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