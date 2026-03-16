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Así está el dólar BCV este lunes 16 de marzo

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PorMilexis Pino

Mar 16, 2026

CIUDAD MCY.- Tras el cierre de las mesas de cambio de la banca, el precio del dólar oficial amanece en 446,80 bolívares este lunes 16 de marzo, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y que regirá durante toda la jornada de hoy.

Este indicador es la referencia legal para todos los comercios y ciudadanos en Venezuela. Es vital llevar un registro preciso de las operaciones de compra y venta utilizando este monto para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente dictada por el ente emisor.

Igualmente, junto al dólar, el BCV también actualizó el costo de otras monedas extranjeras para el inicio de este lunes:

Euro (EUR): 511,22 bolívares.
Yuan Chino (CNY): 64,79 bolívares.
Lira Turca (TRY): 10,11 bolívares.
Rublo Ruso (RUB): 5,57 bolívares.

BCV

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