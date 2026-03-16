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Condiciones atmosféricas estables predominan en gran parte del país

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PorMilexis Pino

Mar 16, 2026

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostican condiciones atmosféricas estables que favorecen un cielo con nubosidad parcial y zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

La información fue publicada en el canal de Telegram de la institución meteorológica, en la que estiman para la madrugada y las primeras horas de la mañana áreas nubladas asociadas a lluvias y lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

Este pronóstico también abarca la región de los Andes y el sur del lago de Maracaibo, al tiempo que los expertos no descartan precipitaciones aisladas hacia el este de Sucre, La Guaira, Miranda y el estado Falcón durante el inicio de la jornada.

Para las horas de la tarde y la noche, se prevé un aumento progresivo de la cobertura nubosa con presencia de lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica, especialmente al sur de la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

Asimismo, el informe técnico señala la posibilidad de chubascos aislados en zonas de los Andes y el piedemonte barinés, mientras que el resto del país prevalecerá con condiciones que oscilan entre cielo parcial y despejado.

En lo que respecta a la Gran Caracas, que comprende Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el cielo permanecerá mayormente claro, aunque podrían presentarse lloviznas dispersas en zonas montañosas durante la madrugada antes de dar paso a intervalos nublados por el resto del periodo.

INAMEH

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