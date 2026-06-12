Así fue la inauguración del Mundial en Canadá

CIUDAD MCY.- Canadá también vive la emoción del fútbol y, con una inauguración llena de fallas técnicas y un estadio sin llenar, quedó lista para el arranque de las competencias que tendrán a las selecciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

En la ceremonia inaugural en Toronto se vivió mucho ritmo, sabor, calor y alegría gracias a la actuación de Nora Fateh, la actriz, modelo, bailarina, productora y cantante canadiense de origen marroquí.

Con un fondo en el que predominaron el rojo y blanco de los colores de Canadá, los aficionados que llegaron al estadio BMO Field de Toronto, disfrutaron con el espectáculo y ahora esperan la salida de los jugadores para que el balón ruede en la segunda sede del Mundial de Norteamérica.

Otros artistas que se hicieron presentes en la ceremonia inaugural en Toronto, fueron Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, encargados de abrir y poner la música de la inauguración del Mundial.

FUENTE: MEDIOS DEPORTIVO

FOTO: CORTESÍA