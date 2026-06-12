Maracas Pop celebrará sexto aniversario a beneficio de niños oncológicos

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Salón Los Ilustres del Centro Hispano Venezolano de Aragua con un espectáculo en formato 360° que marcará la pauta en cuanto a innovación

CIUDAD MCY.- La reconocida agrupación musical Maracas Pop celebrará su sexto aniversario este sábado 27 de junio en el Salón Los Ilustres del Centro Hispano Venezolano de Aragua con un evento denominado “Con propósito”, gala musical que será a beneficio de la Fundación Cambiando Lágrimas por Sonrisas, una organización que se dedica a brindar apoyo integral a los niños pacientes oncológicos que se encuentran recluidos en el piso pediátrico del Hospital Central de Maracay.

Gilberto Riera, bajista y representante de la agrupación, explicó que la banda busca dar continuidad a los proyectos de asistencia social que iniciaron con gran éxito durante su aniversario pasado en centro de salud ya mencionado.

Riera explicó que para esta ocasión los asistentes disfrutarán de una experiencia inédita en la región, ya que se tratará del primer concierto con un montaje de tarima en formato 360° que se realiza en el estado Aragua. El bajista y representante de Maracas Pop aseguró que la producción será de alto nivel y que el repertorio se extenderá en una fiesta hasta el amanecer.

QUE SE ESPERA DURANTE LA NOCHE

La propuesta musical de la noche promete poner a bailar a todos los presentes con una variada selección de ritmos que incluirán tanto salsa como música criolla, garantizando un espectáculo diverso y de gran impacto para el público aragüeño. La velada contará además con una destacada cartelera de artistas invitados, entre los que resalta la participación especial del reconocido ícono de la música llanera, «El Cartelú», junto a otras figuras del género de la salsa.

Como muestra de transparencia y compromiso con la causa social, los integrantes de la banda harán una pausa en pleno concierto para proyectar un video institucional. A través del material audiovisual mostrarán detalles de todos los resultados y el alcance logrado gracias a las recaudaciones previas, bajo el lema oficial de este año: “El éxito es más dulce cuando se comparte con quienes más lo necesitan”.

Por último, Gilberto Riera, subrayó que el comité organizador ha destacado que la receptividad del público previo al evento ha sido masiva, logrando agotar la totalidad de las entradas para la zona VIP en la fase de preventa, por lo que actualmente solo quedan pocos pases disponibles para el área general. Por ello, Riera extendió una invitación abierta a toda la colectividad para que se sume a esta noble causa, recordando que cualquier persona puede aportar una mano amiga o una palabra de aliento para estos niños. Cabe destacar que, las entradas pueden ser adquiridas a través de la cuenta oficial de la agrupación en la red social Instagram: @maracaspop.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTO CORTECÍA